Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt am Mittag um Schlusskurs des Vortages

25.02.25 12:26 Uhr

Am zweiten Tag der Woche legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,00 Prozent stärker bei 22.426,51 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,060 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,281 Prozent tiefer bei 22.362,81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 22.425,93 Punkten am Vortag. Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 22.337,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22.482,23 Punkten erreichte. DAX-Performance seit Beginn des Jahres Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wies der DAX einen Stand von 21.394,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2024, lag der DAX bei 19.405,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 17.419,33 Punkten gehandelt. Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 11,99 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22.935,06 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 19.833,82 Punkten. Tops und Flops im DAX aktuell Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 2,21 Prozent auf 20,16 EUR), Bayer (+ 2,09 Prozent auf 22,74 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,83 Prozent auf 139,35 EUR), Commerzbank (+ 1,54 Prozent auf 20,40 EUR) und Allianz (+ 0,74 Prozent auf 325,50 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-2,66 Prozent auf 54,14 EUR), Infineon (-1,50 Prozent auf 37,45 EUR), Brenntag SE (-1,15 Prozent auf 63,64 EUR), Henkel vz (-1,02 Prozent auf 83,80 EUR) und Rheinmetall (-0,88 Prozent auf 943,00 EUR). DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2.491.365 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 314,583 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie. Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf. Redaktion finanzen.net

