Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 1.843,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 1.843,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.851,00 EUR. Mit einem Wert von 1.821,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 120.126 Stück.

Am 02.06.2025 markierte das Papier bei 1.944,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 76,27 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,43 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.842,00 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,10 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,58 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,31 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 28,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie gibt ab: Rheinmetall könnte sich wohl Abspaltung von Autogeschäft vorstellen

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr abgeworfen

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT atmen durch: Rheinmetall präsentiert Drohnen-Schutzsystem