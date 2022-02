Eingebaute Karaoke-Funktion: BYD verfolgt mit dem neuen Yuan Plus das Motto Fitness und Musik

• Seit Mitte Februar ist das BYD-Modell Yuan Plus auf dem Markt - auch in Australien• Saiten im Yuan Plus erzeugen Töne ähnlich denen einer Gitarre - und es gibt ein Karaoke-Set• Noch in diesem Jahr sollen weitere Modelle auf den australischen Markt gebracht werden

BYD hat im Februar in einer Pressemitteilung verkündet, ein neues Fahrzeug mit dem Namen Yuan Plus auf den chinesischen - und australischen - Markt gebracht zu haben. Das Vorgängermodell Yuan Pro wird bereits seit 2020 verkauft, ist aber nach Angaben des YouTube-Kanals Wheelsboy qualitativ nicht mit dem neuen Fahrzeug vergleichbar. Wheelsboy gibt regelmäßig Einblicke in neue Fahrzeuge auf dem chinesischen Automobilmarkt und hat sich auch mit dem Yuan Plus beschäftigt.

BYDs Yuan Plus: Außen Dragon Face 3.0, innen Fitness und Musik

Das von Wheelsboy in einem Video über den Yuan Plus veröffentlichte Bildmaterial zeigt ein von außen schlichtes Fahrzeug, welches BYDs Design-Thema Dragon Face 3.0 folgt. Die Innenausstattung des Fahrzeugs folgt, wie in dem Video erklärt wird, außerdem dem Motto Fitness und Musik: Elemente, wie etwa die Lüftung unter dem drehbaren Kontrollbildschirm, sehen aus wie Gewichte aus dem Fitnessstudio oder erinnern an die Form von Muskeln. An der Innenseite aller vier Türen sind je drei saitenähnliche Elemente befestigt, die ähnlich wie eine Gitarre verschiedene Töne produzieren, wenn man sie zupft. Passend dazu befindet sich in der Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen ein tragbares Mikrofon, das offenbar für Karaoke-Einheiten während der Autofahrt gedacht ist.

Yuan Plus unter dem Namen Atto 3 auch in Australien erhältlich

Wheelsboy zufolge kann das neue E-Auto innerhalb von 7,3 Sekunden auf eine Geschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen und verfügt über 201 Pferdestärken. Die Reichweite betrage 430 bis 510 Kilometer, der Kostenpunkt auf dem chinesischen Markt liege umgerechnet zwischen 21.000 und 24.000 US-Dollar.

In Australien heißt das Fahrzeug der BYD-Pressemitteilung zufolge Atto 3 und kostet umgerechnet rund 32.300 bis 34.500 US-Dollar.

2022 kommen noch weitere BYD-Fahrzeuge in Australien auf den Markt

BYD ist eigenen Angaben zufolge der weltweit führende Hersteller von Elektroautos und gehört damit zu den größten Konkurrenten des US-amerikanischen Autobauers Tesla. Während Tesla jedoch in diesem Jahr voraussichtlich keine neuen Modelle auf den Markt bringen wird, plant BYD für 2022 den Launch gleich mehrerer Fahrzeuge in Australien, so BYD-Präsident Wang Chuanfu in der Pressemitteilung.

Redaktion finanzen.net

