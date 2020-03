Lufthansa-Chef Spohr kauft Aktien seines Unternehmens

Im Schnitt zahlte der Lufthansa -Vorstandschef am vergangenen Freitag 9,53 Euro pro Anteil, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Pflichtmitteilung an die Börse weiter hervorgeht. Spohr ist nach dem im vergangenen Jahr geänderten Vergütungssystem des Dax ( DAX 30 )-Konzerns zum Kauf verpflichtet. Danach müssen die Vorstände jährlich 15 Prozent ihrer variablen Brutto-Vergütung in Unternehmensanteile anlegen, bis sie eine bestimmte Schwelle erreicht haben. Dies soll ihren Einsatz für den langfristigen Unternehmenserfolg verstärken.

