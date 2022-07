Apple-Aktie vorbörslich etwas höher: Apple plant Serie mit Kurt Russell und dessen Sohn Wyatt

Apple TV+ gab das noch titellose Projekt am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Neben dem Namen der Serie sei auch über ihre Rollen in der Serie, die in der Welt von Godzilla und anderen Monstern spielt, bislang nichts bekannt, berichtete das Branchenblatt "Hollywood Reporter".

Die Story aus dem "Monsterverse"-Universum ist angelehnt an Filme wie "Godzilla" (2014), "Kong: Skull Island" (2017), "Godzilla: King of the Monsters" (2019) und "Godzilla vs. Kong" (2021). Sie dreht sich um den Überlebenskampf einer Familie, nachdem das Meeresungeheuer Godzilla und andere Monster die Stadt San Francisco zerstört haben. Regisseur Matt Shakman ("WandaVision") soll die ersten beiden Folgen inszenieren.

Kurt Russell, der in den 1970er Jahren in der TV-Serie "Hawaii Fünf-Null" mitspielte, war zuletzt in Filmen wie "Fast & Furious 9" und "Guardians of the Galaxy Vol. 2" zu sehen. Sohn Wyatt, aus Russells langjähriger Beziehung mit der Schauspielerin Goldie Hawn, machte 2021 in der TV-Serie "The Falcon and the Winter Soldier" mit.

Die Apple-Aktie gewinnt im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 0,22 Prozent auf 153,38 US-Dollar.

/mub/DP/zb

LOS ANGELES (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com, 1000 Words / shutterstock