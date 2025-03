Index-Monitor

Die Zeitenwende spiegelt sich nach wie vor in den Indizes der Deutschen Börse wider.

Nun steigt der Panzergetriebe-Hersteller RENK vom SDAX in den MDAX auf. Dort befindet sich bereits der Rüstungselektronik-Spezialist HENSOLDT, der vor zwei Jahren in den Index der mittelgroßen Werte aufgenommen wurde. Rheinmetall war damals, im März 2023, zugleich in den DAX aufgestiegen und hat seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine vor drei Jahren einen fulminante Kursrally erlebt.

Neben Renk steigen außerdem der zur Deutschen Bank gehörende Vermögensverwalter DWS und der Online-Broker flatexDEGIRO vom Nebenwerte-Index SDAX in den Index der mittelgroßen Werte auf.

Für diese drei müssen der Finanzdienstleister Hypoport, der Spezialglashersteller SCHOTT Pharma und der Wafer-Hersteller Siltronic ihre Plätze im MDAX räumen und sind dann im SDAX zu finden. Änderungen im DAX gibt es hingegen keine.

Die Umsetzungen treten an diesem Montag, den 24. März, in Kraft. Index-Änderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Für die Papiere von RENK geht es im XETRA-Handel zeitweise um 1,24 Prozent aufwärts auf 42,54 Euro. Die DWS-Papiere verlieren derweil 0,66 Prozent auf 52,85 Euro, während es für flatexDEGIRO um 0,09 Prozent abwärts geht auf 21,78 Euro.

Die Hypoport-Aktie notiert unterdessen 1,93 Prozent höher bei 163,40 Euro, während es für SCHOTT Pharma um 1,28 Prozent aufwärts geht auf 23,72 Euro. Die Siltronic-Aktie gewinnt unterdessen 2,97 Prozent auf 47,16 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)