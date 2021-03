Infineon-Aktie wird in EuroSTOXX 50 aufgenommen

Dies teilte der Index-Betreiber STOXX mit. Damit steigen die Aktien des deutschen Halbleiterunternehmens Infineon in den wichtigsten Blue-Chip-Index der Eurozone auf. De Änderung finde im Zuge eines Fast-Entry statt, hieß es weiter. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. März in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ EuroSTOXX 50 - NEUAUFNAHME

- Infineon

+ EURO-STOXX-50 - HERAUSNAHME

- Nokia

===

Deutsche Unternehmen sind auch von Änderungen im deutlich größeren Stoxx Europe 600 betroffen. Dort wird künftig der Medikamenten-Versandhändler Shop Apotheke Europe vertreten sein. Verlassen müssen den Index gleich drei aus Deutschland stammende Unternehmen: Varta, ADO Properties und Telefonica Deutschland.

Umgesetzt werden alle Änderungen am 22. März. Wichtig sind sie vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETF). Diese müssen ihre Anlagen dann entsprechend umschichten und umgewichten, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

FRANKFURT Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Aleksandra Gigowska/Shutterstock, 360b / Shutterstock.com