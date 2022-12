Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag in Grün

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 4,5 Prozent im Plus bei 32,93 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 33,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,88 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 741.041 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 42,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2021). Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 23,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,600 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,320 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,92 EUR.

Infineon ließ sich am 15.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.143,00 EUR – ein Plus von 37,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3.007,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Infineon dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

