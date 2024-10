Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Verlusten

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 30,32 EUR.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 30,32 EUR abwärts. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,03 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,72 EUR. Bisher wurden heute 1.878.362 Infineon-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2023 auf bis zu 39,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 29,77 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,349 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,44 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon veröffentlichte am 05.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,46 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

