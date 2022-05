Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 09:22 Uhr 0,5 Prozent. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 150.043 Infineon-Aktien.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 43,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 38,66 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,69 EUR am 07.03.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 4,69 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,45 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 03.02.2022 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,28 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 3.159,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.631,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Infineon am 09.05.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 04.05.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,82 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images