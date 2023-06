Infineon Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Infineon

Aktien in diesem Artikel Infineon 35,20 EUR

Um 11:48 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 35,11 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 34,97 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 635.178 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 37,97 EUR markierte der Titel am 30.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 8,15 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 20,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,42 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 04.05.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.119,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.298,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 03.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

