Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Mittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 37,67 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 37,67 EUR zu. Die Infineon-Aktie legte bis auf 37,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 756.981 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 6,46 Prozent niedriger. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,14 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,72 EUR je Infineon-Aktie aus.

Infineon gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Infineon-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsende im Plus

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt in der Verlustzone

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain