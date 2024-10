Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Mittwochnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 30,05 EUR zu.

Das Papier von Infineon legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 30,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 30,17 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.288.928 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 39,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 40,31 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 05.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,09 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

