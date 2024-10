Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 29,36 EUR.

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 29,36 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 29,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,60 EUR. Zuletzt wechselten 150.904 Infineon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,03 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 7,78 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,349 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,31 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 05.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Infineon dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Verlustzone

Freundlicher Handel: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen

Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags schwächer