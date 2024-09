Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Mittwochnachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 28,77 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 29,09 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,83 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.307.766 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 39,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 5,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,349 EUR je Infineon-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,79 EUR.

Am 05.08.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je Infineon-Aktie.

