Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,8 Prozent auf 23,11 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 23,06 EUR. Bei 23,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 2.272.831 Aktien.

Bei 43,85 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 47,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,77 EUR.

Infineon ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.722,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.618,00 EUR ausgewiesen.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

