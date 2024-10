Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Mittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 30,12 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 30,12 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 30,02 EUR. Bei 30,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 352.080 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 39,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 30,65 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,352 EUR je Infineon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 40,31 EUR angegeben.

Infineon ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,09 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Infineon am 12.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

