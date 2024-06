Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 38,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 15:52 Uhr 2,5 Prozent. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,62 EUR. Bei 37,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.393.397 Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,72 EUR an.

Am 07.05.2024 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 3,63 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,12 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

