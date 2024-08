Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Vormittag fester

So bewegt sich Infineon

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 30,41 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 30,41 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 30,59 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 73.734 Infineon-Aktien.

Am 15.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 10,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,353 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,67 EUR an.

Infineon ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,46 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 4,09 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Infineon die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

