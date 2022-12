Infineon Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagnachmittag mit Infineon ein

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 04:22 Uhr 5,7 Prozent. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 33,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.891.818 Infineon-Aktien.

Bei 41,42 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 20,49 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (20,68 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 59,27 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,320 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,600 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,92 EUR.

Am 15.11.2022 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.143,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.007,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Infineon.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Infineon-Aktie im November 2022

Infineon-Aktie gibt dennoch nach: Positive Analystenkommentare für Infineon

Infineon-Aktie freundlich: Förderung laut Infineon-Chef nicht ausschlaggebend für Bau von Chip-Fabrik in Dresden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Infineon