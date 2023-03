Infineon Aktie News: Infineon am Mittag im Plus

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 35,10 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,12 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.335.111 Infineon-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 36,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 4,96 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 20,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 69,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,09 EUR.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 3.951,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.159,00 EUR umgesetzt.

Am 04.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 02.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

