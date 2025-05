Infineon Aktie News: Infineon schießt am Montagnachmittag hoch

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 7,3 Prozent auf 33,76 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 7,3 Prozent im Plus bei 33,76 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 34,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,20 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 4.603.377 Aktien.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 31,37 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,362 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,17 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,63 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,59 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Infineon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

