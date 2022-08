Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 27,13 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,08 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 722.612 Infineon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,85 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Mit einem Zuwachs von 38,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,52 EUR.

Infineon ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,27 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 3.618,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.722,00 EUR erwirtschaftet worden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 14.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,91 EUR je Aktie aus.

