Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 19.05.2022 09:22:00 Uhr 1,0 Prozent auf 27,47 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 27,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 203.361 Infineon-Aktien.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 37,36 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 25,24 EUR fiel das Papier am 10.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 8,84 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 40,71 EUR.

Infineon veröffentlichte am 09.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,24 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3.298,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 2.700,00 EUR umsetzen können.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

