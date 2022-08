Infineon Aktie News: Infineon fällt am Mittag

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 26,64 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 26,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,45 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.222.577 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 43,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,68 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,52 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Infineon veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.618,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 2.722,00 EUR umgesetzt.

Am 15.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 14.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,91 EUR je Aktie.

