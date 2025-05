Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 34,05 EUR nach oben.

Das Papier von Infineon legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 34,05 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 34,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,57 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.598.449 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,17 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,359 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 40,17 EUR.

Am 08.05.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Infineon.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2025 aus.

