Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 33,69 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 33,69 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,66 EUR aus. Bei 34,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 3.919.112 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 19,55 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,72 EUR.

Infineon ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,12 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,63 Mrd. EUR.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,30 EUR je Infineon-Aktie.

