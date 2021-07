Infineon-Aktie aktuell: Infineon fester

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 32,06 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.535 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 32,31 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,80 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 730.576 Aktien.

Am 06.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Bei einem Wert von 20,66 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2020).

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,97 EUR. Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,33 EUR je Aktie.

Die Infineon Technologies AG ist ein führender Hersteller von Halbleiterlösungen, der sich bei der Entwicklung seiner Produkte besonders auf die Themen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit fokussiert. Angeboten werden Halbleiter- und Systemlösungen für Automotive-, Industrieelektronik, Chipkarten- und Sicherheitsanwendungen. Infineon ist mit seinen Produkten in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens, das in großen Teilen auf Elektronik basiert, vertreten. Zur Anwendung kommen Halbleiter unter anderem in der Elektronik von Fahrzeugen, in PCs, Mobiltelefonen, in Chips auf Ausweisen, Kredit- und EC-Karten, Beleuchtungsanlagen, allen Arten von Steuergeräten sowie in Haushalts- und Stromversorgungsgeräten. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.

