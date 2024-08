Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag tiefer

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 31,87 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 31,87 EUR ab. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,65 EUR ab. Bei 32,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.063.124 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 39,35 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 19,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 17,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,353 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,67 EUR an.

Am 05.08.2024 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Infineon dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

