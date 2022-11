Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Die Infineon-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,69 EUR an der Tafel. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,82 EUR aus. Bei 31,43 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,75 EUR. Bisher wurden heute 298.613 Infineon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.12.2021 bei 42,89 EUR. 26,12 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 53,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,320 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 38,92 EUR angegeben.

Am 15.11.2022 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 4.143,00 EUR gegenüber 3.007,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2023 2,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

