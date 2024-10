Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag in Grün

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 30,75 EUR.

Das Papier von Infineon konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 30,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 30,82 EUR. Mit einem Wert von 30,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 79.199 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 39,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 27,97 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,95 Prozent.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,351 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,31 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 05.08.2024 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2024 aus.

