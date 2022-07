Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Verlusten

Um 26.07.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 24,60 EUR ab. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 24,55 EUR. Mit einem Wert von 24,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 728.054 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 43,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 43,90 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,68 EUR am 05.07.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,96 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 37,78 EUR.

Infineon ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.298,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.700,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Infineon wird am 03.08.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,76 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Neuer Chip von Infineon soll Schloss aufladen und aufsperren - Infineon-Aktie etwas leichter

Droht der große Aktien-Crash? 10 Experten und ihre Prognosen

STMicro-Aktie dreht ins Plus: Neues Halbleiterwerk von STMicroelectronics und GlobalFoundries in Frankreich geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Infineon