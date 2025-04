Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagvormittag gesucht

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 29,98 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 29,99 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 476.248 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 22,72 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,367 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 41,00 EUR angegeben.

Am 04.02.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,54 EUR je Aktie.

