Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag gesucht

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 30,93 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 30,93 EUR zu. Bei 31,05 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,95 EUR. Bisher wurden heute 150.660 Infineon-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 30,22 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,47 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,348 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,61 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,84 Prozent zurück. Hier wurden 3,63 Mrd. EUR gegenüber 4,12 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 05.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 30.07.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie fester: Klage gegen Innoscience wegen Patentverletzung ausgeweitet

Börse Europa in Grün: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags

Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im DAX