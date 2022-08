Infineon Aktie News: Infineon wird am Montagvormittag ausgebremst

Die Infineon-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 24,44 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 24,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 173.215 Infineon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 43,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 44,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (20,68 EUR). Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 18,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,45 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 03.08.2022 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.618,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.722,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Infineon am 15.11.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

