Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag höher

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 29,45 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 29,45 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 29,51 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,29 EUR. Bisher wurden via XETRA 155.504 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 27,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,367 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,00 EUR.

Am 04.02.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,51 Prozent auf 3,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Infineon am 08.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

