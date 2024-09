Infineon Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Infineon

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 31,69 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 31,69 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 31,47 EUR. Bei 32,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.783.615 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,35 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,349 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 41,81 EUR.

Am 05.08.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,70 Mrd. EUR, gegenüber 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,46 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

KW 39: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen