Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagnachmittag in Rot

So entwickelt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 34,91 EUR.

Das Papier von Infineon befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 34,91 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 34,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,06 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.821.569 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 11,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 33,63 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,352 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,98 EUR je Infineon-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 08.05.2025. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie verdient. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

