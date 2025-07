Infineon Aktie News: Infineon zieht am Donnerstagvormittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 36,11 EUR.

Die Infineon-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 36,11 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 36,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 158.658 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 9,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,17 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 35,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,352 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,98 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,13 Prozent verringert.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,40 EUR je Aktie belaufen.

