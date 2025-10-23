Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagmittag schwächer

Infineon im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 33,67 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 33,67 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 33,48 EUR. Mit einem Wert von 33,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.211.140 Aktien.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 14,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 42,91 EUR.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Texas Instruments-Aktie unter Druck: Schwacher Ausblick belastet auch Infineon, SUSS MicroTec & Co.

Wolfspeed-Aktie rot: Keine Chip-Fertigung in Deutschland

Infineon-Aktie im Aufwind: Metzler sieht reichlich Kurspotenzial