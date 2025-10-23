Infineon Aktie News: Infineon wird am Vormittag ausgebremst

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 33,91 EUR nach.

Um 09:07 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 33,91 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 33,56 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,80 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 273.292 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 31,67 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,352 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,91 EUR je Infineon-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Infineon-Aktie.

