Infineon Aktie News: Infineon gibt am Mittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 33,93 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 33,93 EUR ab. Die Infineon-Aktie sank bis auf 33,78 EUR. Bei 34,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 790.419 Infineon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 31,70 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,98 EUR an.

Am 08.05.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 3,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 11.08.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

