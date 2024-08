Insider bewegt CEWE Stiftung-Aktien

Insiderdeal

Bei CEWE Stiftung wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Bei CEWE Stiftung kam es am 15.08.2024 zu einem Insidertrade. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 16.08.2024. Am 15.08.2024 baute Waskönig, Jörg, Sonstige Führungsperson, sein Depot um 450 Aktien aus. Waskönig, Jörg bezahlte 96,14 EUR je Anteilsschein. Die Aktionäre schickten das Papier von CEWE Stiftung nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,10 Prozent auf 97,50 EUR.

Das Papier von CEWE Stiftung konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 1,00 Prozent auf 98,60 EUR. Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung beziffert sich unterdessen auf 691,34 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 6.955.153 beziffert.

Am 15.08.2024 führte Waskönig, Jörg zuvor ein Eigengeschäft durch. Um 1.080 Anteile für einen Preis von jeweils 98,80 EUR baute Waskönig, Jörg das eigene Portfolio aus.

