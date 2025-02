Insidertrade bei AIXTRON SE erfasst - Aktie und Kursreaktion im Blick

Depot umstrukturiert

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die AIXTRON SE-Aktie.

Werte in diesem Artikel

Am 27.02.2025 wurden bei AIXTRON SE Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 27.02.2025. Im Portfolio von AIXTRON SE-Vorstand Grawert, Dr. Felix kam es am 27.02.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 5.600 Aktien zu jeweils 11,84 EUR hinzu. Zum Handelsende ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 16,00 Prozent auf 11,80 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um Prozent auf EUR abwärts. AIXTRON SE ist derzeit am Markt 1,30 Mrd. Euro wert. 112.579.600 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Bei AIXTRON SE kam es davor am 27.02.2025 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Damals erstand Vorstand, Danninger, Dr. Christian, 5.598 Aktien zu jeweils einem Preis von 12,36 EUR.

Redaktion finanzen.net