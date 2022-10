Insidertrade bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft: So reagiert die Aktie

Kürzlich kam es bei DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft zu Directors' Dealings. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 04.10.2022 ein. Von Aufsichtsrat von Lukowicz, Henrik wurden am 30.09.2022 DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Papiere gekauft. Für je 21,40 EUR wurden 44 DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Papiere erstanden. Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 21,40 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 21,60 EUR. DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 102,72 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 4.800.000 beziffert.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 29.09.2022 statt. DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-MSC Invest GmbH in enger Beziehung holte sich 1.440 Aktien für je 21,60 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net