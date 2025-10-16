Insidertrade bei FRoSTA ausgemacht: So reagiert die Aktie
Anleger sollten FRoSTA nach einem Insidertrade im Blick behalten.
Werte in diesem Artikel
FRoSTA meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 14.10.2025. Die Transaktion wurde am 15.10.2025 publik gemacht. Ehlers, Hinnerk, Vorstand bei FRoSTA, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 14.10.2025 675 Aktien zu jeweils 100,00 EUR los. Die Aktionäre schickten das Papier von FRoSTA nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,80 Prozent auf 98,00 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die FRoSTA-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 99,00 EUR. Die FRoSTA-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 667,45 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 6.810.674 Papiere.
Ehlers, Hinnerk tätigte zuvor am 13.10.2025 einen Insidertrade. Die Führungskraft machte eine Reduzierung im Portfolio um 325 Aktien zu jeweils 100,00 EUR bekannt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf FRoSTA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FRoSTA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu FRoSTA AG
Analysen zu FRoSTA AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.04.2010
|FRoSTA abwarten
|Performaxx-Anlegerbrief
|09.04.2010
|FRoSTA Kursziel 26 EUR
|Prior Börse
|06.04.2010
|FRoSTA an schwachen Tagen kaufen
|Nebenwerte Journal
|26.03.2010
|FRoSTA mindestens 30% Kurspotenzial
|Der Aktionärsbrief
|22.01.2010
|FRoSTA kaufen
|Fuchsbriefe
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.04.2010
|FRoSTA Kursziel 26 EUR
|Prior Börse
|06.04.2010
|FRoSTA an schwachen Tagen kaufen
|Nebenwerte Journal
|26.03.2010
|FRoSTA mindestens 30% Kurspotenzial
|Der Aktionärsbrief
|22.01.2010
|FRoSTA kaufen
|Fuchsbriefe
|13.08.2009
|FRoSTA bis 19,50 EUR kaufen
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.04.2010
|FRoSTA abwarten
|Performaxx-Anlegerbrief
|20.07.2007
|FRoSTA halten
|Falkenbrief
|03.07.2007
|FRoSTA halten
|Falkenbrief
|24.08.2006
|FRoSTA eine Halteposition
|Der Aktionär
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FRoSTA AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen