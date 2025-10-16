Insidertrade bei FRoSTA ausgemacht: So reagiert die Aktie

Meldepflicht nachgekommen

Anleger sollten FRoSTA nach einem Insidertrade im Blick behalten.

FRoSTA meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 14.10.2025. Die Transaktion wurde am 15.10.2025 publik gemacht. Ehlers, Hinnerk, Vorstand bei FRoSTA, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 14.10.2025 675 Aktien zu jeweils 100,00 EUR los. Die Aktionäre schickten das Papier von FRoSTA nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,80 Prozent auf 98,00 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die FRoSTA-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 99,00 EUR. Die FRoSTA-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 667,45 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 6.810.674 Papiere.

Ehlers, Hinnerk tätigte zuvor am 13.10.2025 einen Insidertrade. Die Führungskraft machte eine Reduzierung im Portfolio um 325 Aktien zu jeweils 100,00 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net