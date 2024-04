Insidertrade bei JDC Group ausgemacht: So reagiert die Aktie

Erfasster Insidertrade

Directors' Dealings: So reagierte die JDC Group-Aktie.

Zum 25.04.2024 wurde bei JDC Group ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Publikation des Deals fand am 26.04.2024 statt. in enger Beziehung Aragon Holding GmbH griff am 25.04.2024 bei JDC Group-Aktien zu. 2.000 JDC Group-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 21,70 EUR gekauft. Die JDC Group-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,40 Prozent im Plus bei 21,40 EUR.

Die JDC Group-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,30 Prozent auf 22,30 EUR. Die Marktkapitalisierung von JDC Group beziffert sich unterdessen auf 283,00 Mio. Euro. Derzeit sind 12.981.478 Aktien handelbar.

Bereits am 08.11.2023 kam es bei JDC Group-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Bei einem Kurs von 16,33 EUR je Papier baute JDC Group-Grace Beteiligungs GmbH in enger Beziehung sein Engagement um 2.600 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net