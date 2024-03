Insidertrade: GRENKE-Aktien ins Depot genommen

Insiderdeal

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei GRENKE informiert.

Am 07.03.2024 wurde bei GRENKE ein Insidertrade durchgeführt. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 08.03.2024 ein. Am 07.03.2024 baute Rösler, Isabel, Vorstand, sein Depot um 2.175 Aktien aus. Rösler, Isabel bezahlte 22,73 EUR je Anteilsschein. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die GRENKE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 22,80 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 1,40 Prozent auf 22,50 EUR zu. Von der GRENKE-Aktie wurden im Tagesverlauf 800 Stück gehandelt. GRENKE erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,03 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 46.495.600 Aktien frei am Markt gehandelt.

Bei GRENKE kam es davor am 05.01.2024 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Für jeweils 24,50 EUR baute Vorstand, Hirsch, Dr. Sebastian, das eigene Depot um 2.000 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net