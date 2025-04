Insidertrade: ProCredit-Aktien ins Depot genommen

Aktien wechseln den Besitzer

Directors' Dealings: So reagierte die ProCredit-Aktie.

Für den 09.04.2025 wurde bei ProCredit ein Insiderdeal gemeldet. Die Transaktion wurde am 11.04.2025 offengelegt. Sein Engagement in ProCredit ausgebaut, hat am 09.04.2025 Felice, Dr. Gian Marco, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 436 Aktien zu je 8,56 EUR. Das Papier von ProCredit gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,20 Prozent auf 8,26 EUR abwärts.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von ProCredit zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 1,40 Prozent auf 8,82 EUR. Im Handelsverlauf wurden 200 ProCredit-Aktien umgesetzt. ProCredit markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 512,42 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 58.898.500 Aktien frei am Markt gehandelt.

Vor der aktuellen Transaktion wurden ProCredit-Anteile zuletzt am 09.04.2025 von einer Führungskraft bewegt. Zu diesem Zeitpunkt gingen 380 Anteile zu jeweils 8,56 EUR an Chatzis, Georgios Vorstand.

Redaktion finanzen.net