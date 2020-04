Intel-Aktie fällt nach Bericht über eigene Prozessor-Entwicklung von Apple

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Intel-Aktie stand am Donnerstag an der Wall Street unter Abgabedruck und verlor 1,8 Prozent. Hintergrund war ein Bloomberg-Bericht, wonach Apple ab 2021 den Verkauf von Computern mit eigenen Prozessoren plant. Der Konzern beabsichtige, nächstes Jahr mindestens einen Mac mit einem eigenen Chip auf den Markt zu bringen, arbeite aber derzeit an drei Prozessoren.

In dem Bericht, der sich auf mehrere unbenannte Quellen berief, hieß es weiter, Apple werde sich auf die Zusammenarbeit mit Taiwan Semiconductor Manufacturing fokussieren, um Chips mit der 5-Nanometer-Technologie herzustellen. Sprecher von Apple, Intel und Taiwan Semiconductor lehnten es ab, den Bloomberg-Bericht zu kommentieren. Die Apple-Aktie schloss mit einem Abschlag von 0,4 Prozent.

